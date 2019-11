Sin piedad, Reina Isabel II corre a Andrés del Palacio de Buckingham

Reino Unido.- Fuentes de The Times revelaron que la Reina Isabel II al parecer no está dispuesta a perdonar ni pasar por alto los escándalos del Príncipe Andrés y está vez va en serio con su castigo hacia su hijo, pues este viernes se reveló que la monarca ha corrido del Palacio de Buckingham al royal.

Los informes señalan que la organización benéfica que manejaba desde el palacio, Pitch @ Palace, lo ha distituido de su posición y ya no continuará formando parte de él pese a que él había expresado que no lo abandonaría, sin embargo, ahora ya no será posible, aunque su exsecretaria privada, Amanda Thirsk, continuará formando parte de él con el mismo puesto que tenía cuando estaba Andrés.

Tras la distitución, que se dice fue un golpe muy duro para el royal de 59 años, la oficina que ocapaba en el palacio real fue desalojada y se duda que algún día pueda regresar a ella.

La noticia llega pocas horas después de que se viera al duque de York cabalgando junto a la monarca de 93 años por los campos de Buckingham, lo cual ha sido el punto de inicio para especular que durante esa reunión, primera desde que se destituyó de sus deberes reales, ella le pidió que dejará la organización y su oficina.

Cabe mencionar que las Princesas Eugenia y Beatriz no sufrirán tan severas consecuencias ya que continuarán con sus beneficios como hasta ahora, aunque se dice que Beatriz podría verse afectada con su boda por el caso.

Las princesas llevan a cabo una pequeña cantidad de compromisos reales cada año, cuando se les pide, y eso continuará", dijo la fuente.