“Sin ustedes no hay nosotros”: Emilia Clarke se despide de ‘Game of Thrones’

Estados Unidos.- Con una serie de fotografías de diversos momentos vividos a lo largo de las grabaciones de la serie, Emilia Clarke se despidió de Game of Thrones y agradeció a sus fans por su fidelidad a la historia y a su personaje, ‘Daenerys Targaryen’.

Este domingo, cuando se transmitió el capítulo final del exitoso proyecto de HBO, la actriz empleó su cuenta de Instagram para compartir una instantánea del elenco caracterizado como sus roles, otra del cast reunido en lo que parece ser una casa y un par de su caracterización como ‘la madre de los dragones’.

Encontrar las palabras para escribir este post me ha dejado abrumada con lo mucho que quiero decir pero con lo cortas que se quedan las palabras en comparación con lo que este show y ‘Dany’ me han significado para mí”, inició Emilia su mensaje.

Una publicación compartida por @emilia_clarke el 19 de May de 2019 a las 9:37 PDT

El capítulo de ‘la madre de los dragones’ ha ocupado toda mi vida adulta. Esta mujer ha tomado mi corazón. He sudado en la llama del fuego de dragón, derramado muchas lágrimas por esos que dejaron nuestra familia muy pronto, y me he exprimido el cerebro tratando de ser una Khaleesi”, continuó la actriz.