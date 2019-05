Sofía Castro advierte a usuarios: "¡Hackearon mi Facebook, no soy yo!"

Ciudad de México.- Sofía Castro sigue siendo tema de conversión a raíz de sus publicaciones en redes sociales. Ahora la actriz empleó su cuenta de Instagram para denunciar el hackeo de su cuenta personal de Facebook.

Me hackearon mi cuenta personal de Facebook, les mandan un mensaje diciendo que tienen que firmar una petición, no soy yo!!!! Por favor no hagan caso! Por que los pueden hackear a ustedes!!!”, dice el mensaje de advertencia de la hija de Angélica Rivera.