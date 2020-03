Sofía Castro cumple 6 meses de romance y confiesa que ya piensa en boda

Ciudad de México.- La actriz Sofía Castro se encuentra más feliz que nunca disfrutando de su noviazgo con Pablo Bernot y reveló que es el hombre con el que le gustaría llegar al altar.

Sí estoy muy enamorada . La verdad es que sí, no es porque sea mi novio ni porque esté enamorada, tengo un gran compañero a mi lado... La verdad estoy muy contenta”.

No es de que ya me voy a casar mañana, pero si todo sale bien… Ahorita, mi sentir es que Pablo sí es con el que me voy a casar”, afirmó la famosa.