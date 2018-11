¿Sofía Castro o Camila Sodi? El actor Diego Boneta aclara su vida amorosa

Ciudad de México.- A pesar de los mil y un rumores en torno a su vida amorosa, Diego Boneta por fin decidió abrir su corazón para confesarlo todo sobre su situación sentimental así como las cualidades que debe tener una persona para conquistar su corazón.

Y después de viajar a Madrid para recibir un premio de la mano de su amigo y compañero de Luis Miguel: La Serie, el español Óscar Jaenada, Diego reveló que se encuentra feliz así como enfocado en los múltiples proyectos que tiene en puerta. “De amores no. Ahorita estoy”, contó a Europa Press.

Diego también aprovechó para aclarar uno de los grandes rumores que lo ha seguido desde hace varios meses: su supuesto noviazgo con Sofía Castro, pues al ser cuestionado de esto, el mexicano de 27 años respondió: “No, yo estoy soltero; feliz. No me da tiempo para nada”, reafirmando indirectamente que tampoco tiene alguna relación con Camila Sodi, su coprotagonista en la serie del Sol de México-, con quien supuestamente también fue vinculado.

El actor también expresó su sentir respecto a la fama que está viviendo en estos momentos, algo que disfruta a pesar de las cosas malas que podrían pasar como el fraude que una empresa cometió con su nombre, algo de lo que ya se encarga su equipo legal.

"Siempre que pasan cosas buenas, pasan cosas malas. Siempre hay pros y contras de todo aunque no dejo que estas cosas eclipsen todo. [...] Lo que pasó es algo que estoy dejando que mis abogados controlen, es desafortunado que haya gente así, pero no hay nada que yo pueda hacer y no me quita el sueño", señaló.