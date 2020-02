Sofía Vergara rechaza proyectos de cine en Hollywood por esta inesperada razón

Estados Unidos.- Sofía Vergara reapareció radiante y acompañada de su esposo, Joe Manganiello, durante una gala en Estados Unidos, lugar donde manifestó su rechazo a realizar alguna cinta de Hollywood.

Tras anunciarse el final de la exitosa serie Modern Family, surgió la duda sobre si la actriz daría el salto a la pantalla grande, y contrario a lo que dirían otros famosos, Sofía aseguró:

No creo, me gusta la televisión, así que no lo considero… pagan mejor en la tv".