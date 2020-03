"Solo dice mentiras": Ex de Inés Gómez Mont la destroza y le pide que lo supere

Ciudad de México.- Hace algunas semanas Inés Gómez Mont concedió una entrevista al programa De Primera Mano en donde confesaba que su expareja, Javier Díaz Bravo, la quería ver en la cárcel y ahora él rompió el silencio.

El sujeto de 36 años fue entrevistado por personal de TV Notas y en esta plática manifestó que las declaraciones de la conductora de Televisa solo eran mentiras.

La verdad, Inés lleva siete años diciendo la misma mentira y ya me da un poco de flojera tocar el tema. Todos sabemos que es una mentira lo que dice y que no me deja ver a mis hijos por sus hue..., pero todo lo que llevo haciendo ahí está por la ley", explicó.