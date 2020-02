"Solo quiere atención": Jaime Maussan tacha de "loca" a Paty Navidad

Ciudad de México.- Jaime Maussan se pronunció respecto a las recientes declaraciones de la actriz mexicana, Paty Navidad, quien desató una ola de memes por asegurar que existen los parásitos extraterrestres.

En entrevista con TVyNovelas, el periodista explicó que los temas sobre extraterrestres se deben hablar con total seriedad y señaló que lo dicho por Paty es absurdo y ridículo.

Maussan afirmó que no estaría dispuesto a realizar un debate con Paty sobre este tema pues considera que sería una "pérdida de tiempo".

Yo le pido a la gente que no le haga caso porque no tiene ningún fundamento. Yo no conozco a la señora esta, mis respetos para ella, pero lo que dice no tiene razón de ser", señaló.