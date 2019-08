“Sólo sacan información”: Frida Sofía es advertida de andar con malas amistades

Estados Unidos.- La modelo, Frida Sofía, fue advertida por sus seguidores al verla en una imagen con la conductora Elisa Beristain.

En la imagen se ve a Frida, luciendo un conjunto negro transparente, con un pareo de estampado, la presentadora Elisa con un vestido estampado con flores y a Javier Ceriani con un short de rayas blanco con color salmón, un blazer y una playera.

Los conductores que acompañan a Frida son del programa Chisme no like y al ver los seguidores de la cantante que se encontraba con ellos, le comentaron que se fijara con quien contaba, porque no todos eran buenas personas.

Fíjate que cuentas porque en las buenas todos son oídos y en las malas boca.. Y esa vieja trae el colmillo más grande que el mamut”.

Qué haces con esa pandillera de La Beristain”.

Aguas con esas ‘amistades’ Frida ellos solo andan contigo para sacarte información para vender”.