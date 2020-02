"Solo tenía 7 años": Thalía, indignada por muerte de Fátima exige justicia

Estados Unidos.- Thalía se mostró indignada por el asesinato de Fátima, una pequeña de 7 años de edad que fue raptada, abusada sexualmente y asesinada.

La esposa de Tommy Mottola subió un fuerte mensaje por la triste noticia de la muerte de Fátima Cecilia señalando que México necesita acción e implementación de leyes que protejan a las niñas y mujeres.

No puedo dejar de pensar en este angelito de siete añitos. ¡Esto no puede continuar! ¡Hay que pararlo de inmediato! El caso de Fátima no es un caso de violencia más, sino una muestra de los miles de feminicidios que siguen acabando con víctimas inocentes”, dijo Thalía.