"Son despreciables": Películas de Marvel son 'destrozadas', por otro director

Estados Unidos.- El director de cine, Alex Proyas, recientemente se sumó a la opinión de Scorsese y Coppola sobre las películas de Marvel, las cuales 'destrozó' con su dura critica tachándolas de "despreciables".

Me gustan los cómics, no me gustan los superhéroes de Marvel. Creo que son escapismo, deseos insatisfechos, esencialmente comida chatarra emocional, están vacíos para mí, no tienen significado, son basura en cuanto a mí concierne, 'despreciables' como diría Francis Ford Coppola", señaló.