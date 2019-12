"Son hijas del bisturí": Enrique Guzmán culpa a Silvia Pinal de las cirugías de Ale

Ciudad de México.- Después de los cambios físicos en el rostro que ha sufrido Alejandra Guzmán, su padre, Enrique Guzmán, decidió hablar de estos procedimientos.

El intérprete reveló que, aunque intento convencer a Ale de no realizarse más cirugías, no logró detenerla, por lo que responsabiliza a su madre, Silvia Pinal.

La parte Pinal de Alejandra es amor por el bisturí, no hay forma de decirle que no lo necesita, se lo he dicho en el modo que tú me pidas, ya le dije y no, le encanta la fiesta, ¿qué puedo hacer?, es la parte Pinal de mi hija y yo no puedo hacer nada", dijo el Enrique.