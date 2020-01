¡Son idénticas! Alicia Villarreal quiere que su hija la interprete en bioserie

Ciudad de México.- Tras revelarse que Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, se estaba preparando para debutar en el ambiente artístico, ahora la cantante reveló que le gustaría que su hija protagonizara su bioserie.

Durante su encuentro con la prensa, la cantante no descartó la idea de realizar una serie sobre su vida, y al momento de ser cuestionada por el nombre de la actriz que le gustaría que la interpretara, respondió:

Me encantaría que fuera mi hija, porque se parece bastante a mí, me encantaría, le he dicho, ya que está tomando sus cursos de arte dramático y todo eso que le sale bien".