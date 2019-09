"Son patadas de ahogado": Geraldine Bazán sobre confesiones de Irina Baeva

Ciudad de México.- Luego de que en días recientes, Irina Baeva, a través de su portal de YouTube, contara como ocurrieron las cosas en su relación con Gabriel Soto, la actriz y expareja de Soto, Geraldine Bazán respondió fuertemente a las palabras de Baeva.

Hace poco sucedió algo en mi vida privada que me convirtió en el peor de los demonios, por no haber hecho nada si les soy sincera”, señaló Baeva, mientras relataba la situación vivida con Gabriel Soto.

Me enamoré de un hombre separado quien con honestidad me dijo que lo único que lo unía con su pareja, con su ex pareja, era un papel. Por eso ambos decidimos iniciar una relación y ahí fue cuando como Lilith me convertí en un demonio”.