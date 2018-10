¿Sophie Turner quiere formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel?

Nueva York, EU.- La espera por el filme Dark Phoenix cada vez se hace más difícil de sobrellevar, pues la historia de 'Jean Grey' tiene más que entusiasmados a los fanáticos de la saga del grupo de mutantes X-Men.

Por fortuna, Sophie Turner, protagonista del proyecto cinematográfico, entiende la avidez de información de los fans y poco a poco hace revelaciones más impresionantes de su personaje.

Durante una entrevista con Newsweek, en el marco de la celebración de la Comic Con de Nueva York, la actriz expuso algunos detalles de la trama de esta gran apuesta de 20 Century Fox, empresa que fue adquirida por Disney.

Asimismo, la artista, conocida también por su participación en la serie Game of thrones, reveló que realizó una investigación sobre el personaje que encarna, un análisis que incluyó hasta la lectura del comic de Marvel.

Sé que es una de las historias del universo X-Men más queridas por los fans y que Simon (Simon Kinberg, director de Dark Phoenix ) haya confiado en mí para esta gran responsabilidad es un gran honor. Quiero hacer justicia para los fans de la historia original, pero, por supuesto, sé que hay mucha presión, sobre todo porque ya se ha adaptado antes. Simon me dijo que la primera vez fue solo una subtrama pero que él sentía que debía ser la trama principal de otra película", compartió la actriz.

Finalmente, Turner fue cuestionada sobre si podría integrarse al Universo Cinematográfico de Marvel, el cual hasta el momento no ha tenido conexión alguna con los personajes de X-Men.

No sé. Creo que las complejidades de los X-Men siendo divididos y segregados en la sociedad es una cosa que no sucede en el universo de los Vengadores. Por supuesto, quiero verles unidos, pero no creo que las temáticas de los X-Men encajen bien con las de los Vengadores. Son muy distintos”, reveló Sophie.