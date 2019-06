¡Sorprendente! Canción inédita 'Time Waits for No One' de Freddie Mercury

Ciudad de México.-Uno de los iconos más importantes de la música, como lo fue, Freddie Mercury y tras su reciente película biográfica Bohemia Rhapsody, por esto tomo más fuerza su figura.

Es catalogado como una de las mejores voces del rock, gran músico y era todo un personaje, todo eso se puede ver en el clip inédito de la canción Time Waits for No One, el video había permanecido oculto, y también la versión de esta canción.

En las imágenes se puede observar a Mercury interpretando la canción con un micrófono y un piano de fondo, Time Waits for No One se reveló después de 40 años de haber permanecido oculta.

En 1986, Freddie grabó esta primera versión, que se convirtió en un éxito del cantante, el productor y amigo de Mercury, Dave Clark fue el encargado que trajo de vuelta este video y le tomo dos años realizarlo.

Sólo es Freddie con su voz y Mark Moran en el piano”, comentó el productor.

La cinta se trabajó con los negativos del video que fueron encontrados hace un año.