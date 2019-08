¡Sorprendente! Taylor Swift conmueve hasta las lágrimas a fanática

Estados Unidos.- La famosa cantante, Taylor Swift, con un gran acto de generosidad conmovió hasta las lágrimas a Ayesha, una de sus fanáticas, misma que conoció durante su 'Reputation Tour' en 2018.

Esto pues la joven en su cuenta de Tumbrl expresó su preocupación al no tener dinero para pagar la matrícula de su universidad en Waterloo, ni otro mes de renta, situación que la interpréte de Me conoció y si dudarlo le envió casi 5 mil dólares.

Hice una publicación sobre tener problemas para pagar la matrícula, dos horas después me llegó este correo, no tengo palabras y no puedo dejar de llorar, no tengo palabras, no tengo palabras, no tengo palabras, no puedo dejar de llorar", postó en Instagram Ayesha.