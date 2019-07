¡Sorpresa! Miembro del clan Kardashian daría la bienvenida a un nuevo bebé

Ciudad de México.- Caitlyn Jenner consideraría usar un viente de alquiler para convertirse en madre (de nueva cuenta) a la edad de 70 años.

Actualmente, la expareja de la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, mantiene una relación con Sophia Hutchens de 22 años, quien también es transgénero.

Ambas fueron captadas juntas por primera vez a principios del 2017, aunque el par nunca ha confirmado de manera oficial su romance. Caitlyn, de 69 años, actualmente tiene seis hijos biológicos, cuatro hijastros y 14 nietos, pero al parecer ya está lista para ampliar su familia.

Una fuente le dijo a la revista Closer:

Caitlyn y Sophia han hablado de empezar de iniciar una familia juntas por el último año. Aunque Caitlyn ya tiene 10 hijos, nunca ha tenido la oportunidad de traer un hijo al mundo en el rol de 'madre' en sí, y es algo que siempre ha soñado en hacer"

La fuente también asegura que Sophia siempre ha querido ser madre también, por lo que la pareja habría decidido alquilar un viente para cumplir sus sueños de maternidad.

Aunque las tensiones siguen fuertes entre Caitlyn (antes Bruce Jenner) y su ex Kris Jenner, sus hijastras (hijas del fallecido abogado Robert Kardashian) aún mantienen una buena relación.

A pesar de que públicamente ha tenido varios desacuerdos con Kim, Kourtney y Khloe tras la publicación de su libro The Secrets Of My Life (Los Secretos De Mi Vida), Khloe confirmó recientemente que había hecho las paces con su antes padrastro e incluso describió a su pareja Sophoa como alguien "muy dulce".

A pesar de esto, se reportó que los sueños de Caitlyn de tener otro bebé fueron frenados por sus hijas, quienes sienten que habría sido presionada por su pareja, quien es 50 años más joven. Según Closer, Caitlyn habría acudido a Kim Kardashian para consejos sobre la gestación subrogada.

Kim contrató a un viente de alquiler para traer al mundo a sus hijos más chicos, Chicago y Psalm.

La fuente, presuntamente, asegura que Kim ha sido "extremadamente" servicial en el tema y la única integrante de los Kardashian-Jenner que ha apoyado los sueños de Caitlyn.

Aún no ha confirmado nada ni Caitlyn ni su representante.