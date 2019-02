Souza, Higareda y Talancón, parte de la lista de actrices en el chat contra Yalitza

Ciudad de México.- Luego de darse a conocer que existía un chat de artistas en contra de Yalitza Aparicio, mismas que planeaban enviar una escrito para solicitar que no fuera nominada a la próxima entrega de los Premios Ariel, ahora se ha revelado la identidad de las supuestas participantes.

De acuerdo a la revista TV Notas, una persona que pudo acceder al grupo, reveló que Karla Souza, Martha Higareda y Ana Claudia Talancón forman parte de las actrices que están en contra de la oriunda de Tlaxiaco, Oaxaca.

La que empezó con todo eso fue Giovanna Zacarías ; una actriz que ha trabajado en cine, pero que no ha tenido una carrera brillante. Este chat existe desde que empezó el furor de Roma y en él varias actrices dicen cosas en contra de Yalitza y de todos los que participan ahí. Karla Souza , Martha Higareda y Ana Claudia Talancón , entre ellas armaron todo esto, claro, encabezadas por Giovanna”, contó la fuente.

Empezaron a decir que Yalitza no haría nada más como actriz; así que mejor disfrutara de la fama el tiempo que le durara, porque no tendría más. Pero Blanca Guerra y Karina Gidi defendieron a Yalitza. Dijeron que estaba en todo su derecho de seguir con su carrera; pero que era necesario que se preparara”, agregó.

Sin embargo, de acuerdo a la publicación, la molestia de las reconocidas actrices es sobre todo por la trayectoria que ellas tienen.

No era justo que ella apareciera de la nada y les roba cámara”, destacó.

Cuando salió en la portada de la revista Vogue (diciembre 2018), vino lo peor; decían que ella no era nadie para estar ahí y que no era justo que ‘cualquiera’ llegara tan lejos. Y cuando Roma se llevó el Globo de Oro al Mejor Director y a Yalitza la tomaron más en cuenta para varios reconocimientos, se molestaron mucho más”, explicó la fuente.

Giovanna decía que no era nadie, que nunca actuó, y que, si hizo tan bien su papel de sirvienta, fue porque ella viene de muy abajo y eso era en la vida real. Que no era correcto que ella estuviera ahí y no actrices que se han partido la mad#$”, añadió.