"Soy profesional": Santamarina habla de reacción de Mayrín al manosear edecán

Ciudad de México.- El actor, Eduardo Santamarina, dio declaraciones, luego de haber sido el causar polémica al manosear a una edecán durante la emisión del programa Miembros al aire.

Mediante una entrevista para algunos medios, el histrión dijo ser un profesional, por lo que indicó que su esposa, Mayrín Villanueva no se enojó.

Es mi trabajo y yo soy muy profesional, así que ni modo, se 'inga'; es que me quedaba como muñeca de trapo (la edecán) y le iba a hacer lo del valerito (río). Ojos que no ven, corazón que no siente", argumentó.