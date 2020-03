"¡Soy un mandilón!": Primer actor de Televisa está en contra del machismo

Ciudad de México.- El reconocido actor mexicano, Eric del Castillo, demostró que no está chapado a la antigua debido a que confesó que reprueba totalmente en contra del machismo y declaró que es un "mandilón".

El aclamado artista de Televisa acudió a la presentación de Invencible, conferencia en donde participa su hija Verónica, y ahí aprovechó para dar su opinión sobre la violencia de género.

Don Eric afirmó que gracias a que solo tuvo hijas pudo comprender el gran valor de la mujer pese a que en la época en la que nació reinaba el machismo.

Me fui convirtiendo en mandilón y no me arrepiento de que así haya sido, pues mi resultado es una familia unida y llena de amor", añadió.