"Soy una reina": Danna Paola se echa piropos y presume vestido de ensueño

Ciudad de México.- Danna Paola sorprende con sus extravagantes y sensuales atuendos en los programas de La Academia.

En esta ocasión apareció como un ángel, tenía muchos brillos en su cara y una tipo corona brillante luciendo una blusa rosa que dejaba ver sus hombros. Ella misma se catalogó como una reina.

En un video de su cuenta de Instagram, la cantante de Mala fama se grabó, pues al parecer hasta el momento es el look que más le ha gustado, donde agregó un mensaje: “A tus labios no los entiendo”, el motivo o persona a la que se lo dirigió no sabe aunque existe polémica sobre supuestos romances con compañeros de la serie.