'Spider-Man' esta más cerca que nunca; se filtra trailer en redes sociales

Estados Unidos.- A pesar de que la compañía Sony ha estado compartiendo diversos clips y spots de Spider-Man Far from Home, aun no es ‘lanzado’ el trailer oficial de la película sobre Peter Parker.

Sin embargo desde el 31 de mayo se filtró vía Twitter un posible trailer del film.

BROTHERS AND SISTERS I PRESENT TO YOU pic.twitter.com/nC7iNu18i7 — *✧・゚* ���������� *・゚✧* (@suitedspidey) 1 de junio de 2019

Aunque este material aun no es oficial, este muestra adelantos de varias escenas nuevas, como lo son unas interacciones entre Peter y su tía May, los amigos de este en Europa, los Elementales, Mysterio con Spider-Man y por supuesto no podían faltar las icónicas escenas del arácnido y 'MJ' balanceándose por Nueva York.

Pero eso no es lo mejor del tentativo trailer, lo más llamativo es que se muestra el posible origen del nuevo traje negro y rojo que el superhéroe vestirá en la película, el cual parece ser creado por el mismo Peter usando materiales de Stark Industries abordo de un jet piloteado por Happy.

Tras esta filtración es muy probable que la empresa de producción cinematográfica no tarde en presentar la versión oficial de la película que será estrenada el próximo 4 de Julio.