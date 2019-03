Stan Lee reveló que Michael Jackson intentó protagonizar 'Spider-Man'

Los Ángeles, EU.- No es ningún secreto que Michael Jackson tenía una imaginación muy activa y cariño por los superhéroes , especialmente por Spider-Man. En una entrevista con Moviefone en 2012, el fundador de Marvel Comics, Stan Lee, habló sobre el deseo del difunto 'Rey del Pop' de protagonizar una película de cómics y su intento de comprar Marvel.

La parte más interesante que he escuchado vino de una conferencia del Gremio de Productores el verano pasado: los productores de X-Men revelaron que Michael Jackson presionó seriamente por el papel del Profesor X . Conocía a Michael Jackson. Y con las cosas que discutió conmigo, sentí que quería ser Spider-Man. Ese era el personaje que le interesaba. Nunca discutió los X-Men conmigo”. Dijo Stan Lee

¿Cómo crees que le habría ido como Spider-Man?

Estoy fascinado por el hecho de que Jackson trabajó con Stan Lee Media e intentó comprar Marvel, en los años 90.

¿Cómo crees que se vería la compañía ahora si esa asociación se hiciera realidad?

No puedo imaginarlo, hubiera sido totalmente diferente, pero quizás no tan exitoso. Michael no era un gran hombre de negocios.