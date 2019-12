'Star Wars: The Rise of Skywalker' supera los 500mdd en taquilla mundial

Estados Unidos.- Tras el estreno a nivel mundial de Star Wars: The Rise of Skywalker, en su debut en cinces tuvo una buena recepción en taquilla por parte de la audiencia, pero luego de un par de días, la cosa fue empeorando, ya que no cumplió las espectativas de Disney.

No obstante, como si se tratase de algo inesperado, al día de hoy, el filme dirigido por J.J. Abrams ha llegado a la nada despreciable cantidad de 517 millones de dólares a nivel mundial.

Aunque expectativas de Disney sean de mil millones de dólares antes de que acabe el año, tal vez esto no pueda suceder, pero no significa que a comienzos del próximo año no pueda alcanzar esa suma de dinero.