Stephanie Salas, ex de Luis Miguel, luce sensual bikini a los 50 años

Ciudad de México.- La actriz y cantante Stephanie Natalia Salas compartió con sus seguidores de Instagram varias fotografías donde presume lo bien conservada que luce en bikini.

En una de las imágenes, la madre de Michelle Salas porta un sensual bikini negro sobre un balcón. Mientras que en la otra postal lleva un bañador en color verde con el que tomó el sol.

La ex de Luis Miguel, quien este miércoles 5 de febrero cumplió 50 años, no deja de impresionar en sus redes sociales, pues aunque no es común verla en traje de baño, sí lo hace con sensuales atuendos.