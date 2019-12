Steve Harvey recibe fuertes críticas tras 'chiste' sobre narcotráfico de Colombia

Atlanta, Estados Unidos.- La coronación de Miss Universo, la cual ganó la sudafricana Zozibini Tunzi, causó gran polémica después de un comentario Steve Harvey.

El presentador recordó su error de 2015 cuando anunció que la colombiana Ariadna Gutiérrez era la ganadora, pero luego se retractó y le pasó la corona a la filipina Pia Wurtzbach.

Esta vez, al llamar al escenario a la representante de Colombia, Gabriela Tafur, para que formara parte del grupo de 20 finalistas, Harvey le mostró la tarjeta para demostrar que no había equivocaciones.

Aquí está escrito, aquí lo tienes", dijo Harvey. "¿Estás seguro de que leíste bien o debo regresar?", respondió Tafur, añadiendo que le perdonaba por su error.

Sin embargo, los comentarios del comediante estadounidense no pararon ahí y respondió: "Tú me perdonas, pero la gente del cártel está molesta conmigo y no lo están tomando de la misma manera".

Este 'chiste' le bastó para causar indignaciones de cientos de personas que en redes sociales no dejaban de criticar a Steve, llamandolo "ignorante", "irrespetuoso", "grosero", entre muchas otras cosas.