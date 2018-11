Stormi Webster aparece en un tutorial de belleza de Kylie Jenner

Washington, EU.- La pequeña bebé de Kylie Jenner con Travis Scott, tiene 10 meses, y ha demostrado ser una parte importante en las mejores publicaciones de la estrella de 'Keeping Up With The Kardashians'.

El miércoles, la creadora de Kylie Cosmetics publicó un video tutorial de maquillaje en YouTube que mostraba cómo copiar su maquillaje de ojos y de apariencia natural casi sin esfuerzo. Esa es su explicación sobre cómo se prepara mientras se une a Travis en su gira Astroworld.

A los pocos minutos del video, Kylie Jenner llevó a Stormi a la cámara, que aparentemente acababa de levantarse de una siesta. Con la canción de Travis Modo Sicko sonando de fondo, Kylie sostuvo a Stormi y dijo alegremente:

¡Liner está encendido y Stormi está despierta!". Aunque, "despierta" podría ser un término generoso.

Kylie le preguntó:

¿Estás despierta?" pero Stormi solo miro hacia un lado. ¿Estaba mirando su cama?

Seguro que ella solo está calentando su voz para apoyar a su papá en el concierto de Astroworld en el Madison Square Garden. Hacia el final del video, Kylie dio un poco más de contexto sobre cómo ella, Travis y Stormi viajan con estilo. Dijo:

Travis y yo tenemos nuestra propia habitación y siempre tengo una habitación separada para poder poner toda la ropa..." pero luego la interrumpió el canto de Stormi. "Siempre tengo una habitación separada para todo mi guardarropa, mi maquillaje y, por supuesto, Stormi".