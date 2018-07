'Stranger Things 3' lanza nuevo avance y revela grandes sorpresas

California, EU.- Netflix lanzó un teaser en el que se muestra una parte de cómo cambia Hawkins para la tercera temporada de la serie dramática de ciencia ficción.

En el vídeo de 90 segundos de duración, se anuncia la llegada de Starcourt Mall, “una de las mejores tiendas de Estados Unidos y más allá”, al poblado de Indiana.

Por si esto fuera poco, el video promocional está lleno de referencias de centros comerciales de la década de los 80, desde el logo vintage para minorista hasta Gap, pasando por la cadena de librerías Waldenbooks y el minorista de música Sam Goody.

El teaser muestra el personaje de Steve Harrington, interpretado por Joe Keery, que trabaja en la heladería Scoops Ahoy en el patio de comidas de vanguardia del centro comercial.

La aparición del álbum Born in the USA de Bruce Springsteen en la ventana de Sam Goody y la novela de Tom Clancy The Hunt for Red October en la ventana de Waldenbooks sitúa a la nueva temporada en el año de 1984.

En el avance, se describe a Hawkins como una comunidad patriótica en crecimiento y un brillante ejemplo del Sueño Americano que, de acuerdo con fanáticos, parece un guiño al clima político actual.