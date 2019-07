'Stranger Things' podría tener su final con una cuarta temporada

Ciudad de México.- Luego del reciente estreno de la tercera temporada de Stranger Things, todo parece indicar que la popular serie de Netflix tendrá su fin en la temporada 4.

Según We Got This Covered, la plataforma de streaming planea concluir la serie después de la próxima entrega, a pesar de que la idea original de los hermanos Duffer era extenderla hasta la quinta.

Estamos pensando que serán cuatro temporadas", dijo el co-creador Ross Duffer. "No sé si podemos justificar que les pase algo malo una vez al año", agregó Matt Duffer.

Además, el elenco está creciendo por lo que es posible que los responsables de la serie consideren que es mejor concluir mientras aún son jóvenes.

Hasta el momento no hay un anuncio oficial sobre cuándo Stranger Things 4 entrará en producción, cuándo se emitirá o quién podría regresar.