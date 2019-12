¿'Superman' regresa? Henry Cavill habla sobre una posible secuela

Estados Unidos.- El guapo interprete de 'Superman', Henry Cavill, durante una entrevista habló sobre la posibilidad de que se lancé una secuela de El Hombre de Acero, la primer película en la que se le vio portanto el traje del famoso súperheroe de DC Cómics.

Cavill ya ha señalado en diversas ocasiones que él quiere continuar interpretando al poderoso 'Kriptoniano' ya sea en un reinicio de su historia, en una secuela del primer filme o de Justice League, lo que sería improbable debido al fracaso de está última.

Sin embargo, el actor parece no perder la esperanza en que los directivos de Warner Bros reflexionen y decidan continuar con la historia del último hijo de 'Kriptón' con él siendo su interprete.

Man of Steel, me gusta mucho esa película y me gustaría poder contar la historia donde se dejó en ese momento", expresó Henry.