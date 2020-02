Supuesta amante del esposo de Angélica Jaramillo responde a las acusaciones

Bogotá, Colombia.- La presunta amante del esposo de Angélica Jaramillo, Jessica Duque, dio la cara y respondió a las acusaciones que se le han imputado en los últimos días.

En sus declaraciones, la empresaria dijo que se ha visto bastante afectada, al tener diversos conflictos con familiares, así como con su pareja.

Jessica, aseguró que conocía al marido de la exprotagonista de Nuestra Tele, por casualidad, pues acompañó a una amiga que tenía contacto con él, al recoger un reloj.

Además agregó que ella desconocía su situación sentimental, pues él solo le contaba que se estaba separando por que no soportaba a Jaramillo, de la cual desconocía que era su pareja.

Por Instagram, que es el único medio que tenía para contactarla, le pedí el favor y le dije ‘Angélica tú no me conoces, yo a ti no te conozco. Si estás hablando de mí necesito pruebas porque soy capaz de llegar a lo último, te puedo demandar porque me estás calumniando”, confesó.