Supuesto hijo de José José responde a demanda de José Joel y Marysol Sosa

Ciudad de México.- Manuel José, el supuesto hijo de José José, ha decidido rompaer el silencio y en exclusiva para Hoy habló acerca de la demanda que interpusieron los dos hijos mayores de 'El Príncipe de la Canción', José Joel y Marysol Sosa.

No necesito un título, no necesito de un apellido o un reconocimiento para que el público sea el que me dé su aceptación y amor, yo recibó eso como te digo, con fe", aseguró Manuel José.