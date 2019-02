¿Suspendido? Goyri dice que polémica con Yalitza no ha afectado su trabajo

Ciudad de México.- Los controversiales y ofensivos comentarios que hizo sobre Yalitza Aparicio han dado paso a que Sergio Goyri enfrente cuestionamientos y la polémica en más de una ocasión, pues aunque ofreció una disculpa a la protagonista de Roma el actor no se ha librado de ofrecer más explicaciones y reiterar que lo lamenta ante medios.

En un reciente encuentro con reporteros, en el cual también participó la pareja del famoso Lupita Arreola, el intérprete admitió una vez más que había cometido un error, que estaba arrepentido y que debía dar una disculpa a Yalitza y a las personas que se sintieron ofendidas, razón por la cual daba la cara.

Como es conocido, poco después de que se desencadenara la polémica por la forma en que se refirió a la actriz, Sergio Goyri acaparó titulares por la supuesta decisión que habría tomado Telemundo de suspender sus proyectos.

Pese a que en el programa Hoy se reportó que el actor había sido suspendido de su trabajo en una cadena internacional, Goyri aseguró ante los medios que la controversia no había afectado su trabajo.

No, para nada”, expuso el actor ante e los cuestionamientos sobre las repercusiones que el escándalo le habría traído en el ámbito laboral.

Por su parte, Lupita Arreola también ofreció una disculpa y aseguró que no hubo ninguna mala intención detrás del video, el cual ella grabó y difundió-

Una disculpa públicamente y sobre todo yo que fui la fundadora de esta situación, sobre todo a Sergio que es mi pareja, el hombre que amo y que sé que es una persona muy correcta, y un actor la verdad de primera. Y una disculpa a la gente que se ofendió, de verdad no fue ninguna intención, ni siquiera para mí grabarlo”, externó la empresaria.

En una cápsula del programa Sale el Sol sobre el encuentro con medios de Sergio Goyri, el actor aseguró que él no es racista.

No hay de ninguna manera racismo, en ningún aspecto. No puede haber racismo de parte de un mexicano que se siente orgulloso de ser mexicano, que es mucho mejor mexicano que mucha de la gente que está diciendo esas cosas. Y yo no lo digo, lo hago diario”, expresó.