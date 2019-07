Sylvia Pasquel es captada al ser dada el alta en hospital tras accidente en teatro

Ciudad de México.- La primera actriz, Sylvia Pasquel fue captada en el momento que fue dada de alta del hospital, luego de haber sido internada tras fractura hombro durante una función de No seré feliz, pero tengo marido.

Los hechos se dieron alrededor de las 12:00 horas de este lunes, cuando la hija de Silvia Pinal salió en silla de ruedas hacia su vehículo, trayecto donde se le cuestionó sobre su estado de salud a lo que respondió de forma amable.

Ya traía una molestia en el hombro de tiempo atrás, pero ya sabes que te tomas el analgésico, la pomadita, lo vas dejando. Hace unos meses consulté a un traumatólogo y dijo que traía una lesión en las vértebras cervicales y por no dejar la chamba te pones los remedios caseros, pero ya me empezó a molestar más, ya tenía fuertes dolores. Entonces visité otro traumatólogo, me mandó otros estudios, resonancia magnética, rayos X”, mencionó.