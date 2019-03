Sylvia Pasquel se cansa de la polémica familiar y 'lanza' fuerte comunicado

Ciudad de México.- Sylvia Pasquel, primogénita de Silvia Pinal, decidió enviar un comunicado para calmar la controversia que ha surgido entorno a su nieta Michelle Salas y Frida Sofía, hija de su hermana Alejandra Guzmán.

A través de un video y un escrito, Pasquel manifestó: “En primer lugar, quiero agradecerles a todos de verdad, desde lo más profundo de mi corazón haber estado al pendiente de la salud de mi madre y del bienestar de mi familia. Lo valoro muchísimo”.

Por mi parte quiero decirles que me siento muy orgullosa de pertenecer a una familia de artistas y decirles también que amo y que valoro y respeto a cada uno de los miembros de mi familia. Yo nunca he hablado mal de mi familia y no voy a empezar a hacerlo ahora. Siendo la primogénita y siguiendo el ejemplo que me dio mi madre, he aprendido a ser agradecida y a ser empática con mis amigos, con mi familia, con mi trabajo, con mis fans, con mi público y con los medios de comunicación. Así es que quiero agradecer su atención quiero darles un abrazo muy fuerte y desearles lo mejor, hasta pronto”.