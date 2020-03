TV Azteca: 'Enamorándonos' sufre una ausencia importante por ¿el Covid-19?

Ciudad de México.- El Covid-19 mantiene en alerta a diferentes empresas y en TV Azteca no es la excepción, ya que, después del caso de Patricio Borghetti, la televisora de la Ajusco mantiene estrictas medidas de seguridad.

Es por ello que Óscar Tlatelpa, panelista de Enamorándonos, decidió ausentarse de la emisión del lunes 23 de marzo luego de enfermarse, esto para cuidar la integridad de sus compañeros.

Estoy bien, nomás me dio un poco de gripa y tos, y entonces decidí quedarme. Y fui al doctor y ya me dijeron que no es coronavirus, que todo está bien".