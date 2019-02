TV Azteca pasa por crisis tras final de 'Exatlón' y fracaso de 'El poder del amor'

Ciudad de México.- Hace unos días apenas Azteca Uno anunció el estreno de El poder del amor, un reality show que llegó a su pantalla el lunes 4 de febrero pasado a las nueve de la noche y que salió del aire una semana después de su estreno, el viernes pasado.

Este lunes el canal transmitió la final del Exatlón, dejando de lado el programa conducido por Penélope Menchaca. Al respecto, Alberto Ciurana, jefe de contenidos, confirmó el fracaso del reality.

Lo que pasó es que la televisión es así, funcionan o no funcionan los proyectos. Lamentablemente a la audiencia no le agradó y es la que manda, la televisión hoy es tan dinámica y democrática que la gente tiene acceso inmediato a aceptar o no un contenido, nos marcó la pauta y yo tomé la decisión de que el programa terminara el viernes, lo que sigue", declaró.