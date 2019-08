TVNotas 'tacha' de infiel a Geraldine Bazán; ella responde en su Instagram

Ciudad de México.- Como si se tratara de un revés karmático, Geraldine Bazán, quien terminó hace un tiempo con Santiago Ramundo, tuvo que salir ahora a responder a las acusaciones de que le fue infiel a su más reciente pareja.

De acuerdo con TVNotas, la exesposa de Gabriel Soto, quien a su vez la engañó con la también actriz Irina Baeva, señaló que una fuente les hizo saber que Bazán y Jaime Mayol, quienes estaban trabajando en un proyecto terminaron teniendo una aventura. Señalan también que Mayol le contó a su amigo Julián Gil y este a su vez se lo comunicó a Ramundo.

Fue esta situación la que ‘derramó el vaso’, pues la revista señala que Ramundo ya había aguantado muchas otras cosas de Geraldine.

Ante la publicación de esa historia, Geraldine usó su cuenta de Instagram para aclarar lo ocurrido.

La actriz compartió una foto en la que se le veía sonriente junto a Ramundo y explicó:

Ante versiones falsas y maliciosas, no queremos dejar de contarles que ambos decidimos, hace dos meses y medio, tomar caminos diferentes. Como todo lo que compartimos, esta decisión también fue tomada desde el cariño y respeto. No tenemos más que gratitud y amor para con el otro. Saben lo que creemos: el amor es energía, por eso no se extingue sino que se transforma. Gracias como siempre por el cariño que nos regalan”.