Tábata Jalil habla en torno a la supuesta crisis que atraviesa 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- Tras las salida repentina de varios miembros de Venga la Alegría y la supuesta crisis que está viviendo el matutino, Tábata Jalil habló al respecto luego de ser entrevistada por Adela Micha en el programa La Saga.

Así mismo, Tábata confesó que se siente muy contenta con su trabajo en Venga la Alegría. Incluso, aseguró que se lleva muy bien con Brandon Peniche, uno de los conductores nuevos más criticados por la audiencia.

Por último, Jalil dejó muy en claro que ella le es muy fiel al matutino de TV Azteca.

Lo amo, me apasiona. Si no, ya no estaría ahí. Porque, la verdad, si no te gustan las cosas ¿para qué las haces? Y si las vas a hacer, las vas a hacer bien. Si no, ¿para qué las haces?”.