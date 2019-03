Tábata Jalil tiene accidente que le provoca un dolor “horrible”

Ciudad de México.- Tal como comparte sus alegrías, proyectos, viajes y actividades de diversión, Tábata Jalil decidió hacer del conocimiento de sus fans el accidente que sufrió y que esto le provocó mucho dolor.

Hace unos días, un perfil de Instagram creado por fans de la conductora de Venga la Alegría recuperó un video en el que esta explica que tuvo un incidente que la llevó, aparentemente, a recibir atención médica.

La verdad sí me duele horrible, estoy segura de que solo es un esguince, espero que no esté roto ni nada. Pero, me da mucho coraje que por andar corriendo me pasen estas cosas. Algún aviso del universo debe ser”, se escucha que dice Tábata en el video, el cual ya suma más de 15 mil visualizaciones.