Talina Fernández arremete contra Ariel López Padilla: “Es una persona ingrata”

Ciudad de México.- Talina Fernández sigue manifestando su aversión contra Ariel López Padilla, primer esposo de Mariana Levy y padre de su nieta María, a quién no dudó en calificarlo como una persona ingrata.

Durante la charla que sostuvo con Jorge 'El Burro' Van Rankin para el programa Hoy, la llamada 'Dama del buen decir', olvidó por un momento su mote cuando escuchó el nombre de su exyerno y expresó:

Ariel es una persona, ingrata, cambiante, digamos que es especial, pero yo no lo quiero cerca de mi vida, de ninguna manera”, subrayando que no quiere tener ningún contacto con él.

Previo a esto, Talina también habló de su otro exyerno, José María Fernández, conocido como 'Pirru', y tras recordar la trágica muerte de su hija Mariana justo estando junto a él, la artista contó: “No me llevo, no me habla”.

Sin embargo, la situación es muy diferente con él, porque la conductora aseguró que no se negaría a platicar con su exyerno si este la busca.