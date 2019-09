¡También fue actriz! Filtran video de Kate Middleton al actuar en musical

Reino Unido.- Recientemente se filtro en redes sociales como YouTube un video en el que se puede ver a Kate Middleton mostrando sus dotes de actriz y su gran talento al cantar durante un musical que protagonizó en su adolescencia.

Según Minuto NQN la duquesa de Cambridge disfrutaba de bailar y cantar, además de siempre participar en las obras que se realizaban en su colegio cuando era una joven estudiante.

En este video la esposa del Príncipe William interpreta Wouldn't It Be Lovely de la obra musical My Fair Lady en una producción escolar hace 26 años.