"Tan niña y la meten en estrés": Critican a JLo por 'forzar' a su hija a que cante

Estados Unidos.- Sin esperar recibir tantas críticas, Jennifer Lopez decidió presumir el talento de canto que posee su hija Emme Muñiz al interpretar el tema If I Ain’t Got You, durante su concierto en Los Ángeles, como parte de su gira It’s My Party Tour.

Sin embargo, a pesar de los halagos y buenos augurios que la también hija del salsero Marc Anthony ha conseguido en la red, diversos usuarios se enfocaron en el momento en que la niña se muestra cansada de ensayar, aprovechando la ocasión para criticar a la llamada “Diva del Bronx” asegurando que está obligando a la pequeña a cantar.

Aquí algunos mensajes:

@Josh_tef: Esa niña más bien se ve obligada por Jennifer al canto, y no porque realmente le apasiona”

@karinamunozcr: Que pecado, tan niña y ya la están metiendo en ese mundo de estrés ��”

@vielkajones: Deja vivir la niña su niñez no la apresuren”.

@romana.men3: Esa niña no quiere como que la están obligando”.

@nikkolaze: Esa Niña no tiene talento ni ganas de nada está a fuerza solo por quedar la JLo bien con la publicidad”.

@ga.by1378: Mmm pobre niña tan chiquita y ya van a explotarla, lo digo así porque se mira que lo hace más por obligación que por gusto!!!��”.

@monseur85: Ahora quiere hacer dinero con la hija! Eso se llama explotación infantil ��”.

Cabe señalar que no es la primera vez que los haters de JLo aprovechan para juzgar a la hija de la cantante, pues otras veces, a pesar de ser una niña, se han enfocado en puntualizar que Emme no tiene la belleza de su madre.