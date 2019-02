Tania Ruiz, con quien relacionan a Peña Nieto, asegura estar soltera

Ciudad de México.- Semanas después de la polémica que se desencadenó a su alrededor y luego de haber empleado sus redes sociales para responder a las críticas que ha recibido, Tania Ruiz habló ante las cámaras del programa El Gordo y la Flaca sobre los rumores de su supuesto romance con Enrique Peña Nieto.

Como es conocido, la modelo comenzó a ser relacionada con el expresidente de México luego de que la revista Quién revelara una fotografía en la que aparece al lado del político en Madrid, España.

La imagen surgió justo al tiempo en que los rumores de separación de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto tomaban fuerza, una situación que finalmente confirmó la exactriz al explicar en un comunicado que había tomado la decisión de divorciarse, esto en medio de una situación “muy dolorosa”.

Ahora, Tania ha expuesto al programa de Univision que ella no se encuentra en una relación amorosa en la actualidad, y que la especulación de romance que se generó con la fotografía junto a Peña Nieto es algo que ella no esperaba y de que primer momento hasta le causó gracia.

Yo estoy soltera y la verdad es que no estoy lastimando a nadie ni haciendo nada malo", expuso la joven de 31 años.

Asimismo, la modelo mexicana se refirió a las instantáneas en las que se le ve junto al exmandatario, la cuales indicó no la muestran en una situación comprometedora ni romántica con Peña Nieto.

Yo venía llegando de viaje y fui a recoger a Carlota, mi hija, a casa de su papá. Entonces cuando fui a recogerla, en eso me empieza a entrar esta foto y me dice su papá: 'Mira lo que están publicando'. En eso veo la foto y digo, pues en sí la foto no dice nada", compartió Ruiz.