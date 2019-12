Tania Ruiz revela que el 2019 fue un año pleno ¿por su romance con Peña Nieto?

Ciudad de México.- Hace unos días Tania Ruiz Eichelmann confesó que el 2019 ha sido el año en el que ha tenido más plenitud, lo que coincide con el inicio de su relación con Enrique Peña Nieto.

En entrevista con ¡HOLA! TV, la modelo potosina detalló lo que había significado este año que está próximo a terminar.

Es el año más pleno de mi vida, me siento completa", explicó Ruiz Eichelmann.

La guapa novia de Peña Nieto aclaró que no solo está agradecida por su fortuna en el amor, sino también porque este año ha traído grandes sorpresas y cambios a su vida.

Me siento completa, me siento feliz, llena de Dios, contenta con todas las cosas que me han pasado".