Tania Ruiz se somete a una avanzada técnica para mantener su figura

Ciudad de México.- Tania Ruíz viró los reflectores y las cámaras hacia ella desde que fue vista al lado de expresidente Enrique Peña Nieto en un paseo por Madrid, España.

Es una reconocida modelo que debe mantener su figura espectacular por ello es común que lleve una vida saludable y realice pesadas rutinas de ejercicio.

A través de sus Instagram Stories, Eichelmann presumió la rutina de ejercicios a la que se somete para mantener su torneado cuerpo.

La originaria de San Luis Potosí utilizó un traje de electroestimulación, que es una técnica que da estímulos eléctricos al músculo para mejorar la fuerza y resistencia corporal, para realizar sus movimientos.

Tania asiste a un estudio fitness muy avanzado ubicado en Polanco.

La modelo también dijo que después de terminar su pesada rutina iba a “salir caminando con pasito guapachoso”, algunos de sus fans no entendieron a que se refería y la rubia se dio el tiempo de explicarles.

Me preguntan qué es el pasito guapachoso, y es cuando uno se toma unas copitas y ya anda happy, no camina tan derechito; pero en lugar de decir que está borrachito o borrachita, yo les digo que andan con pasito guapachoso. Pero ahorita que me metieron una friega dije que iba a salir con pasito guapachoso: con un pasito de un lado y para el otro, porque ya no me podía ni mover", detalló.