Tania Ruiz sobre casarse con Peña Nieto: "Lo haría sin pensarlo dos veces"

Ciudad de México.- La modelo Tania Ruiz, actual pareja del expresidente Enrique Peña Nieto, ha señalado en repetidas ocasiones que entre sus deseos no está casarse, sin embargo, si se tratara de contraer nupcias con el exmandatario, no la dudaría.

La relación entre el priísta y la modelo comenzó justamente una vez que el expresidente se divorciara de Angélica Rivera, presuntamente porque esa relación ya había iniciado antes de la separación.

En una reciente entrevista para ¡Hola! aseguró que estaría dispuesta a casarse con él.

Hace algunas semanas otra publicación señaló que la pareja ya tenía planes de boda y que la ceremonia se realizaría en diciembre, pero deseaban mantener todo oculto.

Sin embargo, en un encuentro posterior con la prensa, Tania dijo que no existía algún plan para casarse, algo que repitió en la entrevista con Hola, en donde expresó:

“Nunca me he querido casar porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces”.