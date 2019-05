Tania Ruiz sobre rumores: “Desde enero me estaban embarazando”

Ciudad de México.- Divertida por la forma en que escaló el rumor sobre su supuesto embarazo y luego de darse cuenta de que aún se especulaba dicha posibilidad, Tania Ruiz decidió desmentir una vez más que esté en la dulce espera a través de una serie de Historias de Instagram.

La modelo mexicana, con quien se relaciona sentimentalmente a Enrique Peña Nieto desde hace meses, ya había expuesto a la revista ¡HOLA! que las versiones sobre supuestamente estar embarazada eran falsas, además de explicar el origen de las fotografías que se difundieron para ‘probar’ el posible embarazo.

Sin embargo, Tanía se dirigió directamente a sus seguidores para asegurarles que no está embarazada y comentar cómo fue que terminó acaparando titulares por un chisme.

Qué tal todas las noticias de mi supuesto embarazo, ay no, en verdad ya me da muchísima risa, pero bueno está divertido. Solo que sí lo quería desmentir porque la verdad sí salió en tantos medios, en todos lados, y tantos mensajes y tantas llamadas, dije no mejor lo digo yo. Todo bien, todo bien y no, ningún bebé a bordo ni nada de eso”, aclaró la modelo en sus videos.

La especulada novia del expresidente de México externó que se había sorprendido al ver que muchos inclusos aseguraron que ella hablaba de su embarazo, sin que la situación fuera manejada como un rumor o posibilidad.

No, y más bien no era ‘supuesto embarazo’, más bien era embarazo ya 100 por ciento, desde enero me estaban embarazando, pero imagínense, ya llevaría cuatro meses, nombre, no, no”, dijo Tania Ruiz.

La modelo indicó que fue a través de las múltiples llamadas de sus familiares que se enteró de que aún se hablaba de su supuesta dulce espera.

En verdad me da mucha risa todo lo que dicen. Es más, hace rato me seguían mandado noticias, y familia, y tías, y primas, y me ponen que todavía en varias páginas han subido ‘Tania habla sobre su embarazo’. Después de que lo desmentí todavía siguen diciendo que hablo sobre mi embarazo”, contó.

Asimismo Tania volvió a hablar de cómo se usaron las fotografías de una campaña publicitaria que realizó cuando estaba embarazada de la única hija que ha tenido, Carlotta.

Una de las cosas que empezaron a hacer es, varios medios, tomar fotos mías de mi embarazo de Carlotta y empezar a poner ‘las fotos de Tania de su embarazo’. O sea, imagínense, hace ya cinco años de las fotos, y ahora haciendo creer a la gente que eran mis fotos actuales”.

Tajante, Tania Ruiz finalizó: “Pero no, ya en aclaración, ya les quedó claro ¿verdad? No hay embarazo”.