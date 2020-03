¿Tania Ruíz terminó con Peña Nieto? Su hermano dice "que no están juntos"

Ciudad de México.- En el programa de Telemundo, Suelta la Sopa, revelaron la actual situación de Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto durante esta cuarentena por el brote de coronavirus.

El hermano de la modelo, Gerardo Ruíz, reveló cómo está pasando el aislamiento desde su casa y qué ocurre entre ella y Peña Nieto.

Gerardo contó que seguido habla con su hermana quien se encuentra en Ciudad de México y en cuarentena por el brote de coronavirus por lo que aprovecha el tiempo para escribir, junto con una actitud positiva.

Además confesó que Tania y Peña Nieto no están juntos, pues ella se quedó con su pequeña hija y en familia, aunque señaló que no sabe dónde está el expresidente porque no ha tenido contacto con él.